Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мень: готовность жилого фонда к отопительному сезону превышает 90%

Экономика и бизнес
19 сентября, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
По словам министра, тепловые сети подготовлены на 94%
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ оценивает готовность жилого фонда к отопительному сезону более чем в 90%, заявил в интервью телеканалу НТВ глава министерства Михаил Мень.

"На порядка 90% готов жилой фонд (к отопительному сезону), на 94% подготовлены тепловые сети. Ситуация неплохая. Есть регионы-передовики - это Пермский край, Санкт-Петербург", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Мень, Михаил Александрович
В других СМИ
Реклама
Фото
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
3
Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в парке в центре Москвы
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
6
Россия не присоединилась к обязательствам гуманитарного саммита в Стамбуле
7
Гражданин РФ подозревается в изнасиловании около 100 женщин на территории Белоруссии
Темы дня
Реклама