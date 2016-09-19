Мень: готовность жилого фонда к отопительному сезону превышает 90%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ оценивает готовность жилого фонда к отопительному сезону более чем в 90%, заявил в интервью телеканалу НТВ глава министерства Михаил Мень.

"На порядка 90% готов жилой фонд (к отопительному сезону), на 94% подготовлены тепловые сети. Ситуация неплохая. Есть регионы-передовики - это Пермский край, Санкт-Петербург", - сказал он.