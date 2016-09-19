Глава МАГАТЭ призвал КНДР соблюдать требования резолюций СБ ООН и агентства

ВЕНА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. КНДР следует "незамедлительно начать сотрудничать с МАГАТЭ и урегулировать все нерешенные вопросы, а также полностью соблюдать резолюции Совбеза ООН и МАГАТЭ". Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, выступая на заседании Совета управляющих агентства.

"Я призываю КНДР полностью выполнить все соответствующие резолюции СБ ООН и МАГАТЭ", - отметил Амано. "КНДР следует незамедлительно начать сотрудничать с агентством и урегулировать нерешенные вопросы, включая те, что возникли за время отсутствия инспекторов агентства в стране", - сказал он.

КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. Оно было приурочено к 68-й годовщине основания страны. Как заявили в Пхеньяне, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. До этого КНДР осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.

Совет Безопасности ООН осудил ядерное испытание, проведенное КНДР, и начал работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать принятие дополнительных мер воздействия на Пхеньян. В КНДР не признают резолюции и заявления СБ ООН, которые касаются ее ракетно-ядерной программы, ссылаясь на то, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за агрессивной политики США.

Ядерная программа Ирана

Он также сообщил, что Иран выполняет "взятые на себя обязательства по своей ядерной программе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

"Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства по ядерной программе в рамках СВПД. Он предоставил свои заявления в соответствии с дополнительным протоколом, который страна применяет на временной основе до его вступления в силу", - добавил Амано. По его словам, агентство изучает эти заявления.

МАГАТЭ также продолжает следить за нераспространением "ядерного материала, заявленного Ираном в соответствии с соглашением о гарантиях", отметил Амано.