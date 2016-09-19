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Неформальная встреча ОПЕК в Алжире может быть перенесена на 28 сентября

Экономика и бизнес
19 сентября, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неформальная встреча ОПЕК в Алжире, на которой планировалось обсудить меры по стабилизации нефтяных цен, может состояться 28 сентября, а не 27 сентября, как планировалось ранее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника в картеле.

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали ранее СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

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