Неформальная встреча ОПЕК в Алжире может быть перенесена на 28 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неформальная встреча ОПЕК в Алжире, на которой планировалось обсудить меры по стабилизации нефтяных цен, может состояться 28 сентября, а не 27 сентября, как планировалось ранее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника в картеле.

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали ранее СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.