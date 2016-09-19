Выручка уральского поставщика гранита для Москвы увеличится в 1,5 раза

УФА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Компания "Уральские камни", которая поставляет гранит для улиц Москвы, увеличит годовой оборот в 1,5 раза до 750 млн рублей благодаря заказам в рамках программы "Моя улица". Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС генеральный директор предприятия Хуснитдин Хасанов.

"Если в том году 500 млн оборот составил, то в этом на уровне 700-750 млн будет", - сказал он, пояснив, что ради московского заказа предприятию в этом году потребовалось увеличить добычу на 30%. "В итоге в пиковый момент мы смогли выйти в мае на показатель 5 тыс. куб. м, в июне - 6,3 тыс., в июле - 6,9 тыс. и в августе на 7,07 кубов", - отметил директор.

"Уральские камни" до 2018 года будут поставлять для улиц Москвы плиту, бордюры, парапеты и плиты мощения. Общий объем поставок - несколько сотен тысяч квадратных метров. Светло-серый гранит с Мансуровского месторождения в Башкирии отличается прочностью, поддается термообработке, хорошо сочетается с другими камнями.

"Когда рубль был сильный, львиная доля гранита поступала из Китая. Мы занимали нишу "толстомеров", то есть поставляли то, что невыгодно ввозить - бордюры, парапеты. А половина поставок гранита в Москву шла из Украины. Но сейчас пришли к тому, что в столицу идет гранит только с Урала, мы смогли вовремя воспользоваться ситуацией", - пояснил Хасанов.

В 2011-2015 годах в Москве были благоустроены 142 улицы и магистрали общей протяженностью более 193 км. Весной этого года началась реализация нового этапа программы "Моя улица". Всего в план работ были включены 61 городская улица общей протяженностью 45,2 км и семь транспортных развязок МКАД с вылетными магистралями.

Компания "Уральские камни" ведет разработку Мансуровского месторождения, расположенного в 40 км от башкирского города Учалы, с 1980 года.