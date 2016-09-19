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Индексы ММВБ и РТС завершили торги ростом, Brent подорожала на 2%

Экономика и бизнес
19 сентября, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Индекс ММВБ поднялся до отметки 1986,97 пункта, РТС - до 969,75 пункта
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,25% - до 1986,97 пункта, РТС - на 0,87%, до 969,75 пункта.

Ключевым драйвером для подъема в ходе текущих торгов стала нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2% - до $46,71 за баррель.

Тем не менее, индекс ММВБ пока остается ниже круглой отметки 2000 пунктов. "Индекс ММВБ за прошедшую неделю скорректировался от максимальных отметок уже на 4% и вернулся в зону сильного диапазона поддержки 2000-1960 пунктов. Если этот диапазон будет пробит вниз, то нас ждет более масштабная коррекция с первой целью на отметке 1900 и второй целью на отметке 1820 пунктов. А что касается валютного индекса РТС, то он продолжает находиться в нисходящем 5-летнем тренде. Пробой вниз отметки 900 пунктов откроет дорогу к отметке 800 пунктов", - считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

На этой неделе важным для рынка станет заседание ФРС США 20-21 сентября. "От американского регулятора в этот раз ждать действий не стоит, однако важна риторика Федрезерва, которая поможет оценить перспективы монетарной политики в США - вероятность повышения процентных ставок в декабре", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Оксана Холоденко.

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