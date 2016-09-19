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Отрицательный капитал Росинтернбанка составил 39,3 млрд рублей

Экономика и бизнес
19 сентября, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
В ЦБ РФ также сообщили, что временная администрация по управлению банком с первого дня работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Отрицательный капитал лишенного лицензии Росинтербанка по состоянию на 16 сентября 2016 года составил 39,3 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

"Согласно данным отчетности банка на 16 сентября 2016 величина собственных средств составила минус 39,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе регулятора.

Регулятор также отмечает, что временной администрацией 15 сентября было принято решение о необходимости доначисления резервов до уровня 100% по требованиям к юридическим лицам, обоснованность которых документарно не подтверждена (порядка 49 млрд рублей), в результате чего величина собственных средств банка снизилась до отрицательного значения.

В ЦБ РФ сообщили, что временная администрация по управлению АО КБ "Росинтербанк", функции которой были возложены на АСВ, с первого дня работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы банка.

"Автоматизированная банковская система банка не функционирует, серверы выведены из строя. Юридические дела и прочие документы изъяты или уничтожены", - сообщили в ЦБ РФ.

В Банке России подчеркнули, что временной администрацией по управлению КБ "Росинтербанк" в настоящее время осуществляется прием имущества и документации банка, после чего будет проведено обследование их финансового состояния.

"Окончательный размер реальной стоимости активов банка и недостаток имущества для удовлетворения требований кредиторов будет установлен после завершения оценки качества активов банка", - отметили в пресс-службе регулятора.

Банк России отозвал с 19 сентября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Росинтербанка, который является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 сентября 2016 г. банк занимал 68-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ РФ общая сумма обязательств АО КБ "РосинтерБанк" перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями составила 55,3 млрд рублей, из них объем денежных средств, подлежащих страховому возмещению, - 54,3 млрд рублей.

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