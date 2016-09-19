ВЭБ в октябре представит механизм поддержки инноваций в рамках НТИ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк в октябре представит механизм поддержки инноваций в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков по итогам выездного заседания экспертного совета ВЭБа.

"НТИ, да, будет фокус в рамках НТИ, но в целом мы рассматриваем место ВЭБа в экосистеме (поддержки инноваций - ред.), - сказал Горьков.

До следующего заседания наблюдательного совета ВЭБа госкорпорация определится, как будут распределены роли Внешэкономбанка и его дочерней структуры - фонда "ВЭБ инновации" в системе поддержки инновационных предприятий.

По словам управляющего директора фонда Андрея Зюзина, проект комплекса мероприятий по поддержке инноваций предусматривает акционерное участие фонда "ВЭБ инновации" в капитале компаний на стадии создания бизнеса в размере от 10 до 500 млн рублей, а также заемное финансирование их деятельности на стадии масштабирования в размере до 500 млн рублей через фонд "ВЭБ инновации" либо свыше 500 млн рублей через ВЭБ. Ставка кредитования предположительно будет составлять не более ключевой ставки ЦБ +4 пп, в качестве обеспечения будут приниматься залог акций или долей в компаний, а также поручительства их учредителей.

Как сообщил Андрей Зюзин, поддержка госкорпорации и фонда будет реализована в рамках девяти дорожных карт НТИ: EnergyNet (распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).

НТИ, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным 4 декабря 2014 года в послании к Федеральному собранию, - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.