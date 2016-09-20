Гройсман считает реальным рост ВВП Украины на уровне 3% в 2017 году

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает прогноз роста ВВП на уровне 3% в 2017 году абсолютно реальной цифрой. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы закладываем на 2017 год рост в 3%. Мы считаем, что этот макроэкономический прогноз абсолютно реальный. Даже МВФ нам дает прогноз на 2,5%. Это означает, что 3% это абсолютно реальная цифра, которую мы сможем достичь за счет оживления наших экспортных возможностей, за счет стимулирования внутреннего спроса, за счет того, что мы будем инвестировать в различные сферы экономики, за счет привлечения инвестиций", - отметил Гройсман.

По его словам, в сентябре будет создан офис сопровождения инвестиций. "В октябре мы создадим комитет восстановления украинской промышленности", - подчеркнул премьер.

"Я считаю, что нам нужно смотреть абсолютно оптимистично. Я не волшебник, за полгода ничего не изменится кардинально, но мы точно знаем, что успех в 2017 году будет обеспечен. В 2018 будет рост", - заверил Гройсман.

Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП на уровне 1,1% в 2016 году. Согласно проекту госбюджета на 2017 год, его доходы составят 706,26 млрд гривен. Это на 17,3% или 104,4 млрд гривен больше, чем в 2016 году. Расходы, по оценкам правительства, должны превысить 775,26 млрд гривен, что на 14,9% или 100 млрд гривен больше, чем запланировано на текущий год. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 70 млрд гривен. В свою очередь предельный допустимый дефицит госбюджета составит 77,5 млрд гривен или 3% от ВВП, что является одним из требований МВФ.

Правительство в следующем году намерено осуществить заимствования почти на 175 млрд гривен (почти $7 млрд). Как следует из проекта документа, общие выплаты по государственному долгу в 2017 году должны составить 241 млрд гривен ($9,3 млрд), расходы на обслуживание государственного долга в 2017 году - 111 миллиардов гривен (почти $4,3 млрд по нынешнему курсу). Таким образом, Украина заплатит более $4 млрд за возможность одолжить еще почти $7 млрд. Из них 71 млрд гривен ($2,8 млрд) государство рассчитывает привлечь из-за рубежа. На внутреннем рынке планируется занять 103,9 млрд гривен ($4,2 млрд).