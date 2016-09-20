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Нургалиев проведет в Карелии совещание по развитию МСП

Экономика и бизнес
20 сентября, 0:30 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ 21 сентября примет участие в региональном форуме субъектов малого и среднего предпринимательства "Бизнесу Карелии - возможности роста"
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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев посетит 20-21 сентября Карелию, где проведет совещание по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Об сообщает пресс-службе аппарата Совбеза.

"20 сентября Рашид Нургалиев проведет совещания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также преференций для создаваемых производств на примере формируемой в Надвоицком муниципальном образовании территории опережающего социально-экономического развития", - говорится в сообщении.

21 сентября Нургалиев примет участие в региональном форуме субъектов малого и среднего предпринимательства "Бизнесу Карелии - возможности роста". Мероприятие призвано способствовать развитию потенциала малого и среднего предпринимательства в республике, а также расширению диалога с органами государственной власти с целью снижения административных барьеров и повышения эффективности инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки МСП.

Кроме того, по данным пресс-службы Собеза, в рамках рабочей поездки в Карелию Рашид Нургалиев совместно с представителями правительства республики, органов исполнительной власти и местного самоуправления, строительных организаций рассмотрит ход исполнения решений госкомиссии по вопросу строительства физкультурно- оздоровительного комплекса в городе Суоярви.

Карелия будет отмечать 100-летие в 2020 году. Госкомиссию по подготовке к юбилею республики возглавляет секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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