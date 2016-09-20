Минтруд предложил не менять размеры пособия по безработице в 2017 году

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Размеры пособия по безработице в 2017 году могут остаться такими же, как и в текущем году. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, разработанном Минтрудом РФ и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.
"Проектом постановления правительства Российской Федерации предусматривается установление на 2017 год минимальной и максимальной величин пособия по безработице в размере 850 рублей и 4900 рублей соответственно", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Уточняется, что устанавливаемый размер пособия по безработице будет действовать до принятия Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части повышения размеров пособия по безработице отдельным категориям безработных граждан).
В ноября 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому минимальная величина пособия по безработице в 2016 году установлена в размере 850 рублей, а максимальная - в размере 4 тыс. 900 рублей.