Болгария компенсирует NEC 600 млн евро на оплату долга Росатому по АЭС "Белене"

СОФИЯ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Правительство Болгарии может выделить 1,2 млрд левов (около €600 млн) Национальной электрической компании (NEC) для оплаты судебного иска Росатому по проекту АЭС "Белене". Об этом сообщила министр энергетики страны Теменужка Петкова на заседании правительства.

"Закон о предоставлении помощи NEC из государственного бюджета необходим, чтобы компания смогла погасить долги по решению Международного арбитражного суда по проекту АЭС "Белене", - отметила она.

Петкова добавила, что на данный момент NEC, с учетом штрафных санкций, должна заплатить российской компании "Атомстройэкспорт" €628,957 млн. По ее данным, если долг не будет погашен, то его сумма к концу года превысит уже €646 млн.

Как сообщалось ранее, в июне текущего года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Атомстройэкспорта" (ASE, входит в структуру Росатома) в споре с Национальной энергетической компанией Болгарии о прекращении проекта АЭС "Белене".

Суд удовлетворил главные требования ASE по оплате выполненных работ и заказанного оборудования, а также по компенсации процентов и судебных издержек, включая оплату услуг адвокатов компании Sidley Austin LLP. Решение, принятое арбитражным судом при Международной торговой палате, является окончательным.

София отказалась от строительства двухблочной АЭС "Белене" мощностью 2 ГВт в марте 2012 г. По подписанному в 2006 г. контракту строить станцию по российскому проекту должен был "Атомстройэкспорт", заказчиком выступала NEC.

Проект остановили после прихода к власти в Болгарии правительства Бойко Борисова, высказывавшего претензии к высокой стоимости станции.

В том же женевском арбитраже находится и встречный иск NEC к ASE на €61 млн, также поданный в 2011 г. Эту сумму болгарская компания называла недоплатой за оборудование, изготовленное для первого, еще советского проекта АЭС "Белене", от которого София также отказалась. Это оборудование затем было выкуплено российской стороной.

Общий объем расходов за время строительства АЭС оценен в €10,35 млрд.

Стоимость строительства включает в себя как €6,13 млрд расходов по EPC-контракту (аналог договора генподряда) на строительство АЭС, так и 2 млрд евро затрат на подготовительные работы, включая создание инфраструктуры.

Еще €2,2 млрд - это обслуживание кредитов в период строительства, а также операционные расходы в первые годы работы первого энергоблока. Без учета этого общая сумма затрат на строительство АЭС составляет €8,15 млрд. Удельная стоимость 1 кВт установленной мощности оценена в €3 тыс. 844.