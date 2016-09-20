Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

KPMG: Россия должна использовать репутацию "страны без ГМО" для роста прибыли от экспорта

Экономика и бизнес
20 сентября, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
По прогнозам международной консалтинговой компании KPMG, объем глобального рынка органических продуктов к 2019 году достигнет $1 трлн
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия должна использовать репутацию "страны без ГМО" для получения дополнительной прибыли от экспорта органических продуктов. Об этом говорится в материалах международной консалтинговой компании KPMG к проходившему в ТАСС круглому столу "Российский агропромышленный комплекс: успехи на внутреннем рынке и стратегия продвижения экспорта".

Смотрите также
Россельхознадзор с 1 августа запрещает экспорт кормов с Украины из-за обнаружения ГМО

"Россия обладает потенциалом по капитализации репутации страны, запретившей ГМО", - поясняется в материалах.

По прогнозам KPMG, объем глобального рынка органических продуктов к 2019 году достигнет $1 трлн.

Среди других возможностей для российского АПК компания выделяет вовлечение неиспользуемых земель сельхозназначения и повышение добавленной стоимости сельхозтоваров. Кроме того, Россия может произвести рывок в продуктивности за счет преодоления технологического разрыва - внедрения роботов, сенсеров и IT-технологий в производство сельхозтоваров.

Перспективным направлением для экспорта российской мясной продукции эксперты считают Китай, а для российского зерна - Западную Азию.

Наблюдаются предпосылки для получения в РФ конкурентоспособной продукции, однако ее качество и себестоимость не всегда соответствует лучшим мировым практикам, отмечается в материалах KPMG. Кроме того, экспортный потенциал России ограничивает длительность прохождения таможенных процедур и заниженная таможенная стоимость продукции, уверены в компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
2
Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом
3
В Москве начали включать отопление
4
Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии
5
В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате пенсионерам
6
Путин наградил девочку, спасшую несколько человек во время шторма на озере в Карелии
7
На Джима Керри подали в суд за причастность к смерти бывшей девушки
Темы дня
Реклама