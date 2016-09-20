KPMG: Россия должна использовать репутацию "страны без ГМО" для роста прибыли от экспорта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия должна использовать репутацию "страны без ГМО" для получения дополнительной прибыли от экспорта органических продуктов. Об этом говорится в материалах международной консалтинговой компании KPMG к проходившему в ТАСС круглому столу "Российский агропромышленный комплекс: успехи на внутреннем рынке и стратегия продвижения экспорта".

"Россия обладает потенциалом по капитализации репутации страны, запретившей ГМО", - поясняется в материалах.

По прогнозам KPMG, объем глобального рынка органических продуктов к 2019 году достигнет $1 трлн.

Среди других возможностей для российского АПК компания выделяет вовлечение неиспользуемых земель сельхозназначения и повышение добавленной стоимости сельхозтоваров. Кроме того, Россия может произвести рывок в продуктивности за счет преодоления технологического разрыва - внедрения роботов, сенсеров и IT-технологий в производство сельхозтоваров.

Перспективным направлением для экспорта российской мясной продукции эксперты считают Китай, а для российского зерна - Западную Азию.

Наблюдаются предпосылки для получения в РФ конкурентоспособной продукции, однако ее качество и себестоимость не всегда соответствует лучшим мировым практикам, отмечается в материалах KPMG. Кроме того, экспортный потенциал России ограничивает длительность прохождения таможенных процедур и заниженная таможенная стоимость продукции, уверены в компании.