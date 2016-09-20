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ВТБ предоставит трубному заводу в Татарстане два льготных кредита на 310 млн рублей

Экономика и бизнес
20 сентября, 20:32 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Алексей Угаров
Средства будут направлены на пополнение оборотных средств, а именно на приобретение рулонной стали, заготовок, оплату логистических услуг, сообщили в пресс-службе корпорации МСП
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КАЗАНЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Банк ВТБ предоставит трубному заводу "ТЭМ-ПО" в Набережных Челнах два льготных кредита на сумму 310 млн рублей под 11% годовых в рамках "Программы 6,5", разработанной Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорацией МСП). Средства будут использованы для пополнения оборотных средств, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Завод "ТЭМ-ПО" заключил два соглашения с банком ВТБ о финансировании предприятия: на сумму 150 млн рублей на два года и 160 млн рублей сроком на пять лет в рамках "Программы 6,5" по льготной ставке 11% годовых, - сказали в пресс-службе. - Средства будут направлены на пополнение оборотных средств, а именно на приобретение рулонной стали, заготовок, оплату логистических услуг".

Завод "ТЭМ-ПО" выпускает трубную продукцию для нужд предприятий машиностроения, нефтегазовой и строительной отраслей в России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Компания имеет представительства Центральном, Уральском, Сибирском, Южном федеральных округах, а также в Белоруссии, Казахстане.

"Программа 6,5" - новый инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 10% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 11% годовых - для малого. Программа реализуется совместно с Банком России, участие в программе принимают 11 крупнейших российских банков.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 19 сентября 2016 года корпорация предоставила субъектам МСП 5,8 тыс. гарантий и поручительств на сумму свыше 50,7 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитное финансирование в объеме 81,4 млрд рублей.

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