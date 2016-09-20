"Уралкалий" завершил программу buyback, в рамках которой выкупил 3,35% акций

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Уралкалий" завершил программу выкупа ценных бумаг (buyback), объявленную 18 мая 2016 года. В рамках программы компания приобрела 92,17 млн акций и 1,21 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет 3,35% уставного капитала, говорится в сообщении "Уралкалия".
При этом за период с 10 по 19 сентября 2016 года компания приобрела 18,16 млн акций.
В сообщении отмечается, что по состоянию на 20 сентября количество обыкновенных акций и GDR, находящихся в свободном обращении, сократилось до 5,61%. До начала программы выкупа free float "Уралкалия" составлял 8,96%.
В этой связи компания подчеркивает, что количество находящихся в свободном обращении акций оказалось ниже установленного Московской биржей уровня, предъявляемого к компаниям для включения ценных бумаг в котировальный список первого уровня.
Согласно правилам листинга Московской биржи, если в течение шести месяцев подряд free float составит менее 7,5% от уставного капитала компании, ее бумаги будут исключены из котировального списка первого уровня и будут отвечать требованиям для включения только в список третьего уровня (некотировальный).
"Данное понижение уровня листинга может оказать существенное неблагоприятное воздействие на рыночную цену и ликвидность обыкновенных акций компании", - предупреждает "Уралкалий".
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей калия с долей в мировом производстве около 20%. Белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку принадлежит 20% акций компании, 19,99% - "Уралхиму", еще 38,43% - доля казначейских акций, 12,6% в РЕПО у "ВТБ Капитала". Free-float в настоящее время составляет 5,61% акций.