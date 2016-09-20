Глава ВТБ 24: спрос на ипотечные кредиты в 2016 г. вырос на 30-40%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спрос на ипотечное кредитование в России в 2016 году вырос на 30-40% по сравнению с 2015 годом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов.

"Спрос выше примерно на 30-40%, чем в прошлом, в 2015 году. Но он еще не дотягивает где-то 20% до самого лучшего показателя - 2014 года, когда были самые лучшие продажи ипотеки за все время российского ипотечного рынка", - отметил он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что объем выдачи новых ипотечных займов в России в январе - августе 2016 года вырос почти на 40% по сравнению с 2015 годом.

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии текущего года кредитные организации предоставили заемщикам 389,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 664,5 млрд рублей - на 44,2% больше, чем годом ранее.

Кредитный портфель физлиц вырос

Задорнов также заявил, что портфель кредитов физлиц в российских банках в августе вырос впервые с начала текущего года.

"Именно розничное кредитование сейчас начинает восстанавливаться. Август был первым месяцем, по итогам которого кредитный портфель физлиц не сократился, а вырос по сравнению с началом года. То есть он впервые перескочил за "ватерлинию", - сказал он.

Задорнов выразил уверенность, что до конца 2016 года кредитный портфель физлиц в российских банках будет продолжать расти.

"У нас (ВТБ 24) все-таки идет переток клиентов малого бизнеса и физических лиц из других банков, поэтому у нас портфель вырос уже на 8% с начала года", - добавил глава ВТБ 24.