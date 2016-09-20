СМИ: глава Audi мог знать о манипуляциях с показателями выхлопов еще в 2010 году

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БЕРЛИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Председатель правления компании Audi Руперт Штадлер узнал о махинациях с установкой на автомобилях программного обеспечения (ПО), занижающего показатели выбросов вредных веществ, еще в 2010 году. Об этом сообщило издание Spiegel Online.
В ходе проведения внутреннего расследования нашлись сотрудники, которые предоставили соответствующую информацию. Проверка была инициирована набсоветом концерна Volkswagen, к которому относится Audi.
Spiegel Online пишет, что задействованные в ней эксперты адвокатской конторы из США Jones Day выразили намерение встретиться со Штадлером для того, чтобы выяснить, когда последний действительно узнал о манипуляциях с ПО.
Комментариев от Volkswagen и Audi пока не последовало. Штадлер руководит компанией с 2007 года.
Руководство Volkswagen примерно год назад признало, что корректирующее показатели выхлопов ПО было установлено на миллионах автомобилей с дизельными двигателями. К выяснению обстоятельств скандала было привлечено около 450 специалистов.