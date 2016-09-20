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Консалтинговые компании из Франции и США заинтересовались медкластером в Кавминводах

Экономика и бизнес
20 сентября, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
На реализацию проекта требуется 162,1 млрд рублей, из них более 40 млрд будет выделено из средств федерального бюджета, остальные планируется привлечь за счет частных инвесторов
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Французские и американские консалтинговые агентства считают, что проект медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод может заинтересовать европейских и азиатских инвесторов. Об этом сообщает Министерство РФ по делам Северного Кавказа по итогам встречи первого замминистра Одеса Байсултанова с руководством французской компании Fondation Sophia Antipolis и американской Strategic Investment Group, которая прошла сегодня.

"Байсултанов сообщил представителям иностранных компаний, что проект (медкластера - прим. ТАСС) является очень значимым не только для Северного Кавказа, но и всей России. Председатель совета директоров французской компании Fondation Sophia Antipolis Доминик Фаш и управляющий директор американской компании Strategic Investment Group Джек Барбанел отметили, что проект может заинтересовать как европейских инвесторов, так и азиатских", - говорится в сообщении.

По данным Минкавказа, в ходе встречи стороны обсудили привлечение иностранных инвестиций в реализацию проекта инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод, договорились подробно обсудить концепцию проекта и проработать возможные инвестиционные предложения.

Как сообщалось ранее, на реализацию проекта требуется 162,1 млрд рублей, из них более 40 млрд будет выделено из средств федерального бюджета, остальные планируется привлечь за счет частных инвесторов, в том числе иностранных.

Согласно утвержденной концепции проекта, медкластер будет создан на территории 249 га. На первом этапе реализации проекта планируется построить якорный медицинский университет, научно-исследовательский центр, университетскую клинику, три новейших медицинских клиники, технологический парк и необходимую инфраструктуру. На втором этапе будут создавать реабилитационные центры.

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