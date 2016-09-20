Компания SanDisk создала первую в мире SD карту емкостью один терабайт

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Американский производитель флеш-накопителей SanDisk впервые представил SD карту, на которой можно разместить один терабайт данных. Об этом сообщает сайт PetaPixel.
На данный момент карта, которой присвоили название SDXC, является самым большим микро-накопителем в мире.
Прототип карты будет представлен на выставке Photokina в Кельне, которая открылась 20 сентября.
О том, сколько будет стоить новый флеш-накопитель и когда он появится в продаже, пока ничего не известно. Однако издание отмечает, что появление SD-карты такого размера является «началом новой эры маленьких карт с огромным объемным памяти».
Таким образом на SDXC можно хранить до 14 часов видео в формате 4К (максимально возможное на данный момент разрешение), а скорость передачи файлов составит до 100 Мбайт/с, отмечает PetaPixel.
При этом в 2000 году SanDisk также оказалась первой, кто выпустил флеш-накопитель объемом 64 Гб, а в 2014 году представила на рынке SD карту емкостью 512 Гб.