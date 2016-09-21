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СМИ: жителей юга России могут переселить на Дальний Восток

Экономика и бизнес
21 сентября, 2:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Ожидается, что проект колонизации представят президенту в октябре
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© Михаил Почуев/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Комиссия по миграции Совета по межнациональным отношениям при президенте подготовила предложения по переселению кадров из регионов с избытком трудовых ресурсов в регионы, где наблюдается их недостаток. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Асламбека Паскачева.

"Нам же нужно обрабатывать свои территории, нужно занимать обезлюдевшие регионы своими же гражданами", - считает Паскачев.

Согласно проекту, первыми кандидатами на переселение станут жители некоторых регионов Центральной России, Южного федерального округа и Северного Кавказа. По оценке Паскачева, на юге страны проживает от 500 тыс. до 1 млн трудоспособных людей, готовых к переезду.

По мнению председателя комиссии, привлечь специалистов на Дальний Восток получится с помощью льготных ссуд на жилье, повышенных зарплат и развития инфраструктуры региона.

Ожидается, что проект колонизации представят президенту в октябре.

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