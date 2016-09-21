Эксперты: ФРС США повременит с повышением базовой процентной ставки до декабря

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, по итогам двухдневного заседания 20-21 сентября, скорее всего, сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне 0,25-0,5%. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, недостаточно позитивная макроэкономическая статистика и отсутствие заметного роста инфляции в США вынуждают американский Центробанк повременить с ужесточением монетарной политики.

Однако финансовый рынок не будет недооценивать значимость итогов сентябрьского заседания. Через полчаса после публикации релиза по ставке ФРС (21 сентября в 21:00 мск) глава регулятора Джанет Йеллен представит обновленные прогнозы по ВВП и инфляции в США. Кроме того, риторика Йеллен на пресс-конференции может прояснить намерения ФРС относительно ставки до конца года.

"Инвесторы не ожидают пересмотра ставки на предстоящем заседании ФРС, поскольку недавняя макроэкономическая статистика отразила относительно слабый рост экономики США во втором квартале 2016 года. Тем не менее шансы на то, что ставка может быть пересмотрена до конца года, остаются высокими, и участники рынка ожидают получить в отношении этого какие-либо сигналы по итогам заседания", - отмечает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева.

По итогам второго квартала, согласно пересмотренной оценке, ВВП США вырос на 1,1% в годовом выражении. Темпы роста экономики страны оказались медленнее, чем предполагалось - предварительные данные указывали на повышение на 1,2%.

"Нельзя уверенно говорить о том, что у Федрезерва есть все основания для повышения ставки. Инфляция все еще на низком уровне, хотя рынок труда остается сильным", - добавляет старший портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим.

Безработица в США в августе сохранилась на уровне 4,9% и остается ниже 5% (минимум с 2008 года) уже четыре месяца подряд. Однако двойной мандат ФРС подразумевает не только поддержание максимальной занятости, но и стабильности цен. Целевым уровнем инфляции для ФРС является 2%, но ускорить рост цен американскому регулятору пока не удается. Так, в августе 2016 года рост потребительских цен без учета сезонности составил всего 1,1% в годовом выражении.

Пауза до декабря

Сохранение ставки ФРС на прежнем уровне в сентябре не будет означать, что никакого ужесточения монетарной политики в США до конца года не произойдет. Российский Центробанк также полагает, что в текущем году ФРС хотя бы один раз повысит базовую процентную ставку. Как заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ не исключает и двукратного повышения до конца года.

После сентябрьского заседания ФРС проведет еще две встречи совета директоров: 1-2 ноября и 13-14 декабря. Фьючерсы на процентную ставку свидетельствуют о том, что вероятность повышения базовой процентной ставки в США составляет 22% в сентябре, 28,7% в ноябре и 58,2% в декабре.

Ожидания о повышении ФРС ставки по итогам сентябрьского заседания сохранялись до конца августа, но, несмотря на ряд жестких заявлений Федрезерва в начале текущего месяца, заметно ослабли. Так, по данным консенсус-прогноза Bloomberg, лишь двое из 97 опрошенных экономистов ждут повышения базовой процентной ставки 21 сентября.

"Учитывая ослабление макропоказателей в США, ожидать монетарного ужесточения со стороны американского регулятора в этот раз не стоит. Тем не менее важна риторика Федрезерва, которая позволит заглянуть в будущее, оценить вероятность повышения процентных ставок в декабре", - считает эксперт "БКС Экспресс" Оксана Холоденко.

Последний раз ФРC повышала базовую процентную ставку 14 декабря 2015 года. Тогда показатель был увеличен на 25 базисных пунктов - с 0-0,25% до 0,25-0,5% годовых. Прежде базовая ставка ФРС США поднималась лишь в июне 2006 года, то есть с декабря 2008 до декабря 2015 года оставалась практически на нуле - в диапазоне 0-0,25%.

"Мы ожидаем, что в среду Федрезерв, оставив ставки без изменений, даст однозначный намек на предстоящее повышение ставок и, возможно, укажет, когда именно это может случиться. По нашему мнению, это произойдет по итогам последнего в этом году заседания (14 декабря), то есть точно через год после того, как ФРС впервые (и пока лишь один раз) повысила ставки после длительного бездействия", - прогнозирует главный стратег Sberbank CIB по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон.

Последствия для рубля

Даже в случае сохранения ставки ФРС на прежнем уровне жесткая риторика главы американского регулятора Джанет Йеллен может оказать давление на рубль, полагают эксперты. "Нельзя исключать, что риторика американского ЦБ может стать жестче, укрепив позиции доллара на мировых площадках. В этом ключе курс, вероятно, продолжит удерживаться в диапазоне 64-66 рублей за доллар при нефти $45-47 за баррель", - полагает управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков Промсвязьбанка Александр Полютов.

Курс рубля с начала 2016 года стал заметно стабильнее. В частности, историческая месячная волатильность пары доллар/рубль сократилась с 31,7% в феврале до 11,5% по состоянию на 20 сентября. Курс доллара с апреля остается в относительно узком диапазоне - примерно 63-67 рублей за доллар.

Вместе с тем заявление главы ФРС может оказать на финансовый рынок не меньшее влияние, чем изменение базовой процентной ставки. Рынок редко бывает шокирован изменением ставки, поскольку регулятор своими заявлениями готовит участников рынка к этому событию. Однако внезапная смена риторики регулятора может привести к резкому всплеску волатильности.

Например, в мае 2013 года предыдущий глава ФРС Бен Бернанке объявил о намерении скорого завершения программы количественного смягчения (QE3). По данным Morgan Stanley, в ходе коррекции с мая по август 2013 года долговой рынок развивающихся стран потерял около $70 млрд.

Жесткие заявления главы ФРС могут усилить рискофобию, считает Левинсон из Sberbank CIB. "В ближайшее время сильная поддержка рубля, благодаря которой на прошлой неделе пара доллар/рубль не смогла ощутимо превысить отметку 65, может ослабнуть. Мы считаем, что жесткая позиция ФРС может привести к откату пары доллар/рубль на уровень 65, а, возможно, 66 или выше", - отмечает эксперт.

Кроме того, сегодня складывается неоднозначная ситуация среди наиболее информированных участников рынка - первичных дилеров ФРС, то есть банков, которые имеют право покупать вновь выпущенные гособлигации непосредственно у казначейства, а также постоянно котируют цены продавца и покупателя. На данный момент не все из 23 первичных дилеров ФРС согласны с консенсусом, предполагающим сохранение ставки ФРС в сентябре на прежнем уровне. В частности, Barclays и BNP Paribas не исключают, что ставка все-таки будет повышена 21 сентября.

Как поясняют в аналитическом обзоре аналитики Райффайзенбанка, очень редко происходит подобная ситуация, когда за столь короткий срок до заседания обнаруживается расхождение мнений среди первичных дилеров. "В случае, если это произойдет (повышение ставки ФРС США), доллар, скорее всего, заметно укрепится, а развивающиеся рынки испытают отток капитала", - предсказывают эксперты.