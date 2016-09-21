СМИ: ВЭБ к следующей осени планирует сократить персонал еще на 30%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Руководство Внешэкономбанка (ВЭБ) в течение года планирует уволить еще около 30% сотрудников в дополнение к уже сокращенным с момента прихода в конце зимы в госкорпорацию нового руководства 20%, сообщили газете "Коммерсантъ" источники, близкие к госкорпорации. Таким образом, сокращения затронут половину старых сотрудников, работавших при бывшем главе ВЭБа Владимире Дмитриеве.

Пресс-служба ВЭБа цифры грядущих сокращений не комментирует, но подтвердила, что проводимая в госкорпорации работа по оптимизации бизнес-процессов "предусматривает оптимизацию штатной численности" и "в большей степени это касается бэк-офиса".

Источники также говорят о сокращениях именно в бэк-офисе и объясняют это не только тем, что его персонал по профессиональным качествам не соответствует новым требованиям ВЭБа, но и внедрением в 2017 г. автоматизированной банковской системы (АБС).

Оценить, поможет ли внедрение АБС сэкономить на кадровых затратах, непросто. Во-первых, это процесс длительный. По данным газеты, тендер на внедрение АБС госкорпорация объявит до конца осени, а работать на полную мощность система начнет примерно через год. Во-вторых, само внедрение АБС довольно затратно. ВЭБ не раскрывает сумму, которую готов потратить на покупку АБС, но, по данным разработчиков систем, такие продукты иностранных компаний стоят от 1 млрд до 2 млрд руб., российские аналоги значительно дешевле - 300-500 млн руб. Кроме того, увольнение большого числа сотрудников сопряжено с большим объемом единоразовых выплат. Также не исключен набор нового, более квалифицированного персонала.

Вместе с тем газета отмечает, что после увольнения около 20% сотрудников к сентябрю их число сократилось примерно до 1,8 тыс.. Согласно отчету эмитента за второй квартал, средний размер начисленной зарплаты (без учета традиционно несопоставимых со средними выплат членам правления; члены набсовета, будучи чиновниками, выплат не получают) составил 196 тыс. руб. в месяц на человека, что в годовом эквиваленте дает 2,4 млн руб.. При сокращении еще 30% сотрудников (540 человек) фонд зарплаты уменьшится на 1,3 млрд руб.