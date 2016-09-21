"Лукойл" планирует в сентябре запустить месторождение им. Филановского на Каспии

Путин поздравил президента Армении с 25-летием независимости республикиПолитика 21 сентября, 9:47
Налоговые поступления от отрасли дикоросов в Томской области удвоились за четыре годаСибирь 21 сентября, 9:40
Север Бурятии затянуло дымом от лесных пожаров в Иркутской областиСибирь 21 сентября, 9:22
СМИ: ВЭБ к следующей осени планирует сократить персонал еще на 30%Экономика и бизнес 21 сентября, 9:22
Зарядные станции для электромобилей заработали на парковках в центре МосквыМосква 21 сентября, 9:19
Прокуратура Украины подозревает чиновников Минобороны в махинациях при продаже танковМеждународная панорама 21 сентября, 9:15
Пишель: ЕКА в конце года обсудит финансирование "ЭкзоМарса" и лунной программыКосмос 21 сентября, 9:09
Здание генконсульств в Екатеринбурге оцепили из-за сумкиНовости Урала 21 сентября, 9:04
На столичных вокзалах до конца года появятся первые информационные стойкиОбщество 21 сентября, 9:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" рассчитывает запустить в промышленную эксплуатацию месторождение им. Филановского в Каспийским море в конце сентября. Об этом сообщил старший вице-президент по добыче нефти и газа компании Азат Шамсуаров в ходе Тюменского инновационного нефтегазового форума.
"Завершаем первый раунд обустройства месторождения им. Филановского. Вчера буквально запустили вторую скважину. Первая - 3 тыс. тонн, вторая - 1,2 тыс. тонн в сутки. Мы надеемся к концу сентября войти в систему КТК (Каспийского трубопроводного консорциума - прим. ред.)", - сказал он.
Сроки ввода месторождения неоднократно переносились. До этого глава "Лукойла" Вагит Алекперов, говорил, что месторождение будет готово к запуску в августе 2016 года.
Месторождение имени Владимира Филановского открыто в 2005 году. Как сообщалось, "Лукойл" планирует инвестировать в его разработку в 2016-2045 годах в 882 млрд руб. (в ценах 2016 года).
Извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 составляют 153,1 млн тонн, газа С1+C2 - 32,2 млрд куб. м.
Месторождение может быть запущено путем поставок в КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), либо подключением к системе месторождения Корчагина.
Для освоения месторождений Северного Каспия "Лукойл" построит более 25 платформ, общий объем инвестиций составит свыше 350 млрд руб.