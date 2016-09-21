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"Лукойл" планирует в сентябре запустить месторождение им. Филановского на Каспии

Экономика и бизнес
21 сентября, 9:38 UTC+3
Компания завершает первый раунд обустройства месторождения, сообщил старший вице-президент по добыче нефти и газа "Лукойла" Азат Шамсуаров
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ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" рассчитывает запустить в промышленную эксплуатацию месторождение им. Филановского в Каспийским море в конце сентября. Об этом сообщил старший вице-президент по добыче нефти и газа компании Азат Шамсуаров в ходе Тюменского инновационного нефтегазового форума.

"Завершаем первый раунд обустройства месторождения им. Филановского. Вчера буквально запустили вторую скважину. Первая - 3 тыс. тонн, вторая - 1,2 тыс. тонн в сутки. Мы надеемся к концу сентября войти в систему КТК (Каспийского трубопроводного консорциума - прим. ред.)", - сказал он.

Сроки ввода месторождения неоднократно переносились. До этого глава "Лукойла" Вагит Алекперов, говорил, что месторождение будет готово к запуску в августе 2016 года.

Месторождение имени Владимира Филановского открыто в 2005 году. Как сообщалось, "Лукойл" планирует инвестировать в его разработку в 2016-2045 годах в 882 млрд руб. (в ценах 2016 года).

Извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 составляют 153,1 млн тонн, газа С1+C2 - 32,2 млрд куб. м.

Месторождение может быть запущено путем поставок в КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), либо подключением к системе месторождения Корчагина.

Для освоения месторождений Северного Каспия "Лукойл" построит более 25 платформ, общий объем инвестиций составит свыше 350 млрд руб.

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