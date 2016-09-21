Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,5%

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду вырос на 0,5% до 2001,79 пункта.