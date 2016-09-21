МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ВЭБ в рамках оптимизации бизнес-процессов сокращает персонал и расходы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В банке проводится работа по оптимизации бизнес-процессов в целом, направленная на повышение эффективности работы организации. Это, естественно, отражается на оптимизации расходов и предусматривает оптимизацию штатной численности. При этом, в большей степени это касается бэк-офиса", - сообщили в пресс-службе ВЭБ.

Госкорпорация стремится максимально централизовать и автоматизировать поддерживающие функции, подчеркнули в ВЭБ.

"Мероприятия, связанные с сокращением численности персонала, будут проведены в соответствии с требованиями трудового законодательства", - добавили в пресс-службе госкорпорации.