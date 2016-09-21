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АСВ не видит необходимости для увеличения лимита по кредиту ЦБ в ближайшее время

Экономика и бизнес
21 сентября, 11:39 UTC+3
Материал из 1 страницы

АСВ не видит необходимости для увеличения лимита по кредиту ЦБ в ближайшее время - госкорпорация.

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