Московские власти снизят ставку налога на имущество для физических лиц

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Столичные власти планируют уменьшить ставки налога на имущество физлиц для граждан-собственников отдельных категорий нежилой собственности. Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение в Мосгордуму, решило в среду столичное правительство.

Как пояснил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников, "уменьшенные ставки планируется применить, начиная с расчета налога за 2015 год".

"У нас с 2015 года вступил в силу новый порядок налогообложения имущества граждан, и в настоящее время по итогам 2015 года налоговая служба начинает рассылку уведомлений с расчетами. Почтальоны постучаться в квартиры уже на следующей неделе и принесут заказными письмами итоги расчетов. Предварительные расчеты, которые мы проанализировали выявили ряд моментов, которые требуют дополнительного регулирования. Речь идет о снижении ставок по отдельным направлениям по нежилой недвижимости", - пояснил Решетников.

Кому снизят ставки налогов

В частности, законопроект снижает ставки налога для физических лиц до уровня ставки налога для организаций (в 2015 году -1,2%, в 2016 -1,3%, в 2017 -1,4%, в 2018 - 1,5% от кадастровой стоимости). Это положение будет действовать для объектов стоимостью менее 300 млн рублей (более 300 млн - сохранится ставка 2%). Ранее для всех физических лиц ставка составляла 2%.

Кроме того, законопроект снижает ставку налога на гараж (машино-место) в административно-деловом или офисном и торговом центре до уровня, эквивалентного 0,1% от кадастровой стоимости. Ранее она составляла 2%. При этом ставка 0,1% будет рассчитываться только в отношении одного гаража площадью не более 25 кв. м. По второму и следующему гаражам, площадью более 25 кв. м, налог будет рассчитываться по стандартным ставкам для торгово-офисной недвижимости - в 2015 году - 1,2%, в 2016 - 1,3%, в 2017 - 1,4%, в 2018 - 1,5 % от кадастровой стоимости. По расчетам специалистов, законопроект позволит снизить ставку налога на 13,4 тыс. таких гаражей, принадлежащих москвичам.

Что касается льготников, то они освобождаются от уплаты налога на имущество и в отношении гаражей в офисных и торговых центрах.

Также документ снижает ставки по налогу на так называемые апартаменты - нежилые помещения, которые используются под жилье. Сейчас эта ставка составляет 2% от кадастровой стоимости, предлагается снизить ее до 0,5% за первые 150 кв. м апартаментов площадью до 300 "квадратов". На оставшуюся площадь будут действовать стандартные ставки для торгово-офисной недвижимости (в 2015 - 1,2%, в 2016 - 1,3:, в 2017-1,4%, в 2018 - 1,5% от кадастровой стоимости). При этом ставка 0,5% будет действовать только в отношении одних апартаментов размером не более 300 кв. м.

Так как понятие "апартаменты" отсутствует в российском законодательстве, будет создан специальный реестр апартаментов. Таким образом, пониженные ставки будут установлены в отношении нежилых помещений, расположенных в здании, которое включено в реестр апартаментов, если помещение расположено в здании, которое включено в перечень торговых и офисных объектов, если площадь апартаментов не превышает 300 "квадратов" и по ряду других критериев.

"Если нет возражений, просим поддержать и обратиться в Мосгордуму с просьбой принять этот законопроект на следующей неделе в первом и окончательном чтении с тем, чтобы мы успели сделать перерасчеты и, главное проинформировать москвичей об этих изменениях", - сказал Решетников. Мэр столицы Сергей Собянин поручил оперативно принимать решения и отрабатывать их с налоговой инспекцией, чтобы "все эти изменения произошли и были должным образом доведены до граждан".