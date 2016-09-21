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Минстрой РФ настаивает на непродлении срока бесплатной приватизации жилья

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Ведомство подготовило законопроект, который предусматривает сохранение бесплатной приватизации жилья лишь для детей-сирот, документ проходит межведомственное согласование
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства настаивает, что срок массовой бесплатной приватизации жилья не должен продлеваться.

"Когда-то надо прекращать бесплатную приватизацию", - заявил в среду заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Олег Бетин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященном проблеме обеспечения жильем социально незащищенных граждан. "Сегодня объем приватизированного жилья (составляет) 85%, приватизация жилья лишает муниципалитеты и маневренного фонда (жилья), и фонда социального найма", - считает он.

По словам Бетина, ведомство подготовило законопроект, который предусматривает сохранение бесплатной приватизации жилья лишь для детей-сирот, документ проходит межведомственное согласование.

В ходе заседания СПЧ заместитель председателя Совета Евгений Бобров сообщил, что очередникам приходится стоять в очереди на получение жилья 25 лет.

Бесплатная приватизация жилья, начатая в 1992 году, должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса РФ 1 января 2007 года, но затем ее сроки продлевались пять раз - сперва до 1 марта 2010 года, затем - до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и в последний раз - до 1 марта 2017 года.

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