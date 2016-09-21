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Клименко: расшифровка интернет-трафика не несет рисков для банков и электронной торговли

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
При этом советник президента РФ отметил, что при расшифровке трафика возможны разовые случаи утечки информации
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© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко уверен, что расшифровка интернет-трафика в целях обеспечения безопасности не несет угрозы электронной коммерции и банковской системе. Такое мнение он высказал в среду в эфире телеканала "Россия 24".

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"С профессиональной точки зрения никаких рисков ни для электронной коммерции, ни для банковского сектора нет", - сказал он.

При этом Клименко отметил, что при расшифровке трафика возможны разовые случаи утечки информации. "Но вероятность того, что это произойдет, крайне низка", - добавил советник президента.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг намерены разработать механизмы дешифровки интернет-трафика российских пользователей для предотвращения потенциальных угроз, связанных с пропагандой терроризма через интернет.

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