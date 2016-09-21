Левин: право на частную жизнь при дешифровке интернет-трафика должно быть сохранено

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Право на частную жизнь должно быть сохранено при дешифровке интернет-трафика в рамках реализации пакета антитеррористических законов, известных как "законы Яровой".

Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы шестого созыва по информационной политике Леонид Левин, вновь избранный депутатом.

Ранее среда газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг намерены разработать механизмы дешифровки интернет-трафика российских пользователей для предотвращения потенциальных угроз, связанных с пропагандой терроризма через интернет. По сведениям газеты, ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме реального времени и анализировать его по ключевым параметрам, например, по слову "бомба", а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов.

"Закон принимался с одной целью - защита нашего общества от террористической угрозы. Любые его модификации и коррекции, естественно, должны быть подчинены достижению этой цели в условиях стремительного развития современных технологий коммуникации", - подчеркнул Левин. По его словам, "в результате обсуждения всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь, компетентными государственными органами, должны быть созданы все возможности для эффективного расследования и, что важно, предотвращения террористических актов".

"В то же время меры по защите жизни и прав граждан должны осуществляться в рамках Конституции, и право на защиту частной жизни должно быть, безусловно, сохранено", - заключил председатель комитета Госдумы.

Пакет Яровой

Ранее в рамках уточнения требований антитеррористического пакета законов (так называемый пакет Яровой) ФСБ утвердила порядок предоставления интернет-компаниями информации для декодирования электронных сообщений пользователей. Организатор распространения информации в интернете обязан передать данные для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения.

Ключи шифрования могут быть переданы на магнитном носителе по почте или по электронной почте, еще один вариант для интернет-компаний - предоставить доступ структуре ФСБ непосредственно к самой системе. Согласно антитеррористическому пакету законов, нераскрытие интернет-компаниями информации для декодирования электронных сообщений грозит штрафом до 1 млн рублей.

О том, что решение для дешифровки трафика понадобится, говорилось и в технических требованиях для исполнения "закона Яровой", которые еще в августе направлял "Ростелеком" в профильные министерства. В "Ростелекоме", "Вымпелкоме", "Мегафоне" отказались от комментариев, а в МТС сообщили, что они не знают о дискуссиях на тему дешифровки трафика, пишет "Коммерсант".

Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля президентом России, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.