Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Левин: право на частную жизнь при дешифровке интернет-трафика должно быть сохранено

Политика
21 сентября, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Меры по защите жизни и прав граждан должны осуществляться в рамках Конституции, подчеркнул председатель комитета Госдумы шестого созыва по информационной политике
Материал из 1 страницы
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Право на частную жизнь должно быть сохранено при дешифровке интернет-трафика в рамках реализации пакета антитеррористических законов, известных как "законы Яровой".

Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы шестого созыва по информационной политике Леонид Левин, вновь избранный депутатом.

Смотрите также
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян

Ранее среда газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг намерены разработать механизмы дешифровки интернет-трафика российских пользователей для предотвращения потенциальных угроз, связанных с пропагандой терроризма через интернет. По сведениям газеты, ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме реального времени и анализировать его по ключевым параметрам, например, по слову "бомба", а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов.

"Закон принимался с одной целью - защита нашего общества от террористической угрозы. Любые его модификации и коррекции, естественно, должны быть подчинены достижению этой цели в условиях стремительного развития современных технологий коммуникации", - подчеркнул Левин. По его словам, "в результате обсуждения всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь, компетентными государственными органами, должны быть созданы все возможности для эффективного расследования и, что важно, предотвращения террористических актов".

"В то же время меры по защите жизни и прав граждан должны осуществляться в рамках Конституции, и право на защиту частной жизни должно быть, безусловно, сохранено", - заключил председатель комитета Госдумы.

Пакет Яровой

Ранее в рамках уточнения требований антитеррористического пакета законов (так называемый пакет Яровой) ФСБ утвердила порядок предоставления интернет-компаниями информации для декодирования электронных сообщений пользователей. Организатор распространения информации в интернете обязан передать данные для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения.

Смотрите также
Ирина Яровая
Яровая: антитеррористический пакет законов защитит информационный суверенитет РФ

Ключи шифрования могут быть переданы на магнитном носителе по почте или по электронной почте, еще один вариант для интернет-компаний - предоставить доступ структуре ФСБ непосредственно к самой системе. Согласно антитеррористическому пакету законов, нераскрытие интернет-компаниями информации для декодирования электронных сообщений грозит штрафом до 1 млн рублей.

О том, что решение для дешифровки трафика понадобится, говорилось и в технических требованиях для исполнения "закона Яровой", которые еще в августе направлял "Ростелеком" в профильные министерства. В "Ростелекоме", "Вымпелкоме", "Мегафоне" отказались от комментариев, а в МТС сообщили, что они не знают о дискуссиях на тему дешифровки трафика, пишет "Коммерсант".

Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля президентом России, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Регулирование интернета в России
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Политики и общественные деятели голосуют на выборах в Госдуму
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
2
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Маркин заявил о своей отставке
5
СМИ: сирийский военный самолет разбился под Дамаском
6
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
7
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
Темы дня
Реклама