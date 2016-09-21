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Кабмин будет придерживаться сдержанного прогноза при планировании бюджета

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:37 UTC+3
Премьер-министр также заявил, что влияние санкций на экономику РФ удалось ослабить благодаря антикризисным мерам правительства
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ГОРКИ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ будет придерживаться сдержанного прогноза макроэкономического развития при планировании бюджета на ближайшие три года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по бюджету.

Он напомнил, что согласно консервативной оценке Минэкономразвития, цена на нефть Urals в течение трех лет в среднем не выйдет за пределы $40 за баррель. "Это достаточно жесткие рамки, но, тем не менее, и этот сценарий предусматривает переход экономики к росту начиная с 2017 года с дальнейшим укреплением позитивной динамики в 2018 - 2019 гг", - сказал Медведев

"Конечно, есть и более оптимистические расчеты, - продолжил премьер. - Но наш опыт подсказывает, что в условиях, подобных нынешним, лучше придерживаться сдержанной оценки - возможно чуть более осторожной, чем требуется на первый взгляд".

Медведев отметил, что влияние антироссийских санкций на экономику РФ удалось ослабить благодаря антикризисным мерам правительства.

По его словам, при бюджетном планировании правительству "необходимо учесть все те сложности, которые происходят на сырьевых рынках и у наших ключевых торговых партнеров". "Они, конечно, не добавляют нам определенности по ряду важных показателей", - сказал глава кабмина.

"Как известно продолжается и действие антироссийских санкций и финансовых ограничений, хотя в определенной степени их влияние удалось ослабить благодаря нашим антикризисным мерам", - заключил Медведев.

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