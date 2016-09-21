Новую налоговую систему за несколько лет могут запустить на зрелых месторождениях Сибири

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Первые пилотные проекты в рамках новой налоговой системы на зрелых месторождениях могут быть реализованы уже в следующем году, а в течение нескольких лет она может быть распространена на все зрелые месторождения Западной Сибири. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается новой налоговой системы, речь идет о новых месторождениях Восточной Сибири, о стимулировании разработки действующих зрелых месторождений. Здесь мы тоже достигли консенсуса, что по действующим месторождениям будут внесено изменение в законодательство, позволяющее реализовать несколько пилотных проектов, которые будут в течение нескольких лет реализованы, будет отработана система администрирования, и в последующем будет рассматриваться решение о распространении новой налоговой системы на все зрелые действующие месторождения Западной Сибири", - сказал он.

Относительно новых месторождений, Новак отметил, что у ведомств также нет особых разногласий с точки зрения самих подходов и параметров. "Надеемся, что в ближайшее время в соответствии с поручениями Аркадия Владимировича Дворковича будет разработан проект закона, который будет передан в Государственную Думу", - сказал он.

Новак отметил, что ведомства серьезно продвинулись в вопросе внедрения новой налоговой системы. "В следующем году можно ждать (пилотные проекты - прим. ред.). Минфин проявляется конструктивную позицию и тоже заинтересован, в том, чтобы мы искали механизм стимулирования и повышения коэффициента извлечения нефти действующих месторождений. У нас есть большие запасы, не вовлеченные в разработку, которые могут дать большой эффект в том числе и для бюджетной сферы", - пояснил он.

Министр добавил, что проект энергетической стратегии России предусматривает сохранение объемов добычи нефти на достигнутом уровне.

"Мы не ставим задачу существенного роста добычи нефти, нам нужно замещать действующие месторождения в высокой степени выработки на новые. Весь инвестиционный поток должен быть направлен на достижение именно этой задачи. Но это не исключает, что могут быть и более высокие показатели добычи. Потенциал у нас есть, все зависит от планов компаний, налоговой системы, стимулирования и так далее. Новая налоговая система на это и направлена, эффект может быть большой", - подчеркнул Новак.

Нефтяное налогообложение

Последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Основная среднесрочная цель реформы - снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенное выравнивание со ставками экспортной пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепродукты, а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. Реализация именно этого вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014 годах, получила название налогового маневра. Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 г., предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 г. с нынешних 42%, с параллельным ростом ставки НДПИ на нефть до 919 руб. за т в 2017 г. с 857 руб. за т в 2016 г.

Цель маневра - дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.

Параллельно Минфин и Минэнерго России в течение последних нескольких лет вели дискуссию о новом налоговом режиме для нефтяных месторождений. Ведомства разработали две собственные, по оценкам экспертов, трудно совместимые концепции. В частности, Минэнерго поддерживало концепцию налога на финансовый результат (НФР) и предлагало внедрять ее постепенно, проведя в 2016 году эксперимент на "пилотах", в том числе и на действующих месторождениях. Минфин предлагал вводить налог на добавленный доход (НДД), но только на новых месторождениях. Впоследствии министерства перешли к обсуждению единой концепции налогообложения отрасли на основе НДД.

Как заявил в рамках Восточного экономического форума министр энергетики РФ Александр Новак, ведомства почти достигли компромисса по вопросу налогообложения "нефтянки". Теперь эта система называется ННС (новая налоговая система).

Суммарная добыча на старых месторождениях не должна превышать 10 млн тонн, для новых ограничений нет.