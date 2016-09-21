Кудрин: основные цели Стратегии развития РФ до 2024 г. будут согласованы до конца года

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ГОРКИ, 21 сентября. /ТАСС/. Основные приоритеты и цели Стратегии развития России на 2018-2024 гг будут согласованы между экспертами и ведомствами до конца текущего года, весной 2017 года планируется определить конкретные меры по их реализации. Об этом доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Он напомнил, что эксперты Центра по поручению президента работают над соответствующей Стратегией, и уже созданы рабочие группы с различными ведомствами.
"Важным обстоятельством являются те приоритеты, которые будут выбраны, цели, которые сейчас отрабатываются, и, соответственно, до конца года, я думаю, будут согласованы основные цели Стратегии. Они будут обеспечены в дальнейшем всеми мероприятиями и ресурсами", - сказал Кудрин, добавив, что дорожные карты в рамках Стратегии планируется сформировать уже весной следующего года.