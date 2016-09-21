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ФРС США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне

Экономика и бизнес
21 сентября, 21:03 дата обновления: 21 сентября, 21:44 UTC+3
Ставка осталась на уровне 0,25-0,5%. Последний раз регулятор повышал базовую процентную ставку 14 декабря 2015 года
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© Mark Wilson/Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне 0,25-0,5%. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

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По данным консенсус-прогноза Bloomberg, лишь двое из 97 опрошенных экономистов ожидали, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, остальные эксперты предполагали сохранения показателя в текущем диапазоне 0,25-0,5%.

Последний раз ФРC повышала базовую процентную ставку 14 декабря 2015 года. Тогда показатель был увеличен на 25 базисных пунктов - с 0-0,25% до 0,25-0,5% годовых. Прежде базовая ставка ФРС США поднималась лишь в июне 2006 года, то есть с декабря 2008 до декабря 2015 года оставалась практически на нуле - в диапазоне 0-0,25%. 

ФРС США считает риски для экономических прогнозов в стране "примерно сбалансированными", говорится в  заявлении американского центробанка по итогам очередного заседания его руководящего Комитета по открытому рынку.

Специалисты заранее призывали обратить особое внимание на то, возвратится ли в текст заявления фраза о сбалансированности рисков. И она там появилась, хотя и не совсем в той форме, как в прошлом году. Теперь текст гласит: "Краткосрочные риски для экономических прогнозов представляются примерно сбалансированными".  По мнению наблюдателей, появление подобной оценки может служить "предвестником" повышения учетной ставки на декабрьском заседании руководства ФРС.

В прошлом году, когда принимались решения о постепенной нормализации финансовой политики США, то есть о переходе к более высоким ставкам, Комитет по открытому рынку указывал, что считает "риски для прогнозов по экономической активности и ситуации на рынке труда почти сбалансированными".

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