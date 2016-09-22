Медведев: Россия не столкнулась с банковской паникой, система работает стабильно

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия не столкнулась с банковской паникой, финансовая система работает стабильно. Об этом говорится в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" председателя правительства России Дмитрия Медведева для журнала "Вопросы экономики".

"Банковская система проходит через трудный путь очищения, закрытия неэффективных банков. В первом полугодии 2016 г. Центральный банк прекратил деятельность 48 кредитных организаций, за 2015 г. было закрыто 93 банка. При этом Россия не столкнулась с банковской паникой. Банковская система работает достаточно стабильно", - отмечается в материале.

В статье Медведев подчеркивает, что, несмотря на колебания валютного курса, и в отличие от всех предыдущих кризисов, на этот раз не произошло ни бегства вкладчиков из банков, ни конвертации средств в иностранную валюту.

"В депозитах населения доминирующим остался российский рубль. За 2015 г. объем вкладов населения увеличился на 25%, объем средств на счетах российских предприятий - на 20%", - указывает Медведев.