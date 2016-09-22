Международная выставка "Гидроавиасалон" откроется в Геленджике

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Международная выставка "Гидроавиасалон-2016", на которой будет демонстрироваться авиация водного, корабельного и берегового базирования, открывается в четверг в Геленджике.

"Традиционно на "Гидроавиасалоне" будут проводиться уникальные демонстрации возможностей самолетов-амфибий, прежде всего Бе-200ЧС и Бе-103 - взлет и посадка на акваторию Геленджикской бухты, спуск на воду и выход на берег, имитация пожаротушения с забором воды на глиссировании. Эти полеты планируется проводить каждый день работы выставки", - отметили в пресс-службе Гидроавиасалона.

Мероприятие продлится до 25 сентября. В рамках выставки пройдут демонстрационные полеты самолетов, показ морской техники на воде, а также выступление пилотажных групп. Также планируется проведение форумов и круглых столов, на которых участники обсудят перспективы развития авиации и возможности применения для перевозки пассажиров и грузов, туризма, патрульных и спасательных операций на море, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах.

В качестве участников на форум заявлены около 150 компаний, научно-исследовательских институтов и вузов.

Выставка проводится раз в два года. Предыдущий "Гидроавиасалон" проводился в 2014 году. На нем были представлены 22 самолета, семь беспилотников, два катера и экраноплан.