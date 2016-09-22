СМИ: власти США выдали первые две лицензии на экспорт самолетов Boeing в Иран

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США выдало первые две лицензии на экспорт самолетов американской корпорации Boeing в Иран уже через несколько часов после того, как европейская авиастроительная корпорация Airbus получила первое разрешение на поставки пассажирских самолетов Тегерану. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель Boeing подтвердил агентству получение лицензий. Сообщается, что в настоящее время корпорация продолжает вести переговоры с иранской национальной авиакомпанией Iran Air.

В июне текущего года стало известно, что Тегеран разместил у Boeing заказ на 100 самолетов, его стоимость оценивается в $25 млрд.

16 января ООН, США и Евросоюз сняли экономические и финансовые ограничения в отношении Ирана, введенные в связи с его ядерной программой. Отмена санкций стала возможной после того, как Международное агентство по атомной энергии подтвердило выполнение Тегераном обязательств, взятых в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий, который был подписан 14 июля 2015 года. Однако Вашингтон отменил лишь "вторичные" санкции в отношении Исламской Республики, связанные с другими странами, в то время как "первичные" ограничительные меры, касающиеся граждан США и собственного американского торгового эмбарго против Ирана, остаются в силе.