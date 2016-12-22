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Шойгу: железную дорогу в обход Украины планируется достроить до сентября 2017 года

Экономика и бизнес
22 декабря, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
На данный момент уложено 23 км полотна из 84
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Строительство железной дороги в обход Украины планируется завершить до сентября 2017 года.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства.

"Железнодорожные войска продолжают строительство железной дороги в обход Украины Журавка - Миллерово. Земляное полотно дороги готово, объем работ составил 9 млн кубических метров. Уложено 23 км полотна из 84. Завершить строительство планируется до сентября 2017 года", - сказал Шойгу.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что железная дорога в обход Украины начнет функционировать уже 15 августа 2017 года. По его словам, на участке предстоит построить шесть новых станций и реконструировать две уже существующие.

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