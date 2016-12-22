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Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году

Экономика и бизнес
22 декабря, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Как сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ, рост цен будет связан с увеличением спроса
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минстрой России прогнозирует рост цены квадратного метра жилья в России в 2017 году, сообщил на пресс-конференции заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Рост цен (в 2017 году - прим. ред.) будет в связи с тем, что у нас есть стабильный увеличивающийся спрос. Только из-за этого. Все в правильном балансе. Не просто продается коробка, создается среда внутри проекта. А это все равно те или иные затраты на метр квадратный", - сказал он.

Сейчас девелоперы закладывают в свои долгосрочные стратегии акцент на формирование привлекательных и комфортных пространств внутри строящихся жилых комплексов.

В 2016 году тема городской среды стала одним из приоритетных проектов стратегического развития РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на урбанистическом форуме, отмечал, что благоустройство городов служит укреплению позиций страны в конкуренции за умы и инвестиции.

На проект "Городская среда и благоустройство" государство выделило 20,5 млрд рублей.

Как пояснял ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, 70% из 20 млрд рублей будет направлено на благоустройство дворовых территорий, 30% этих средств пойдет на конкретное благоустройство одного знакового объекта в муниципалитетах. 0,5 млрд рублей рассчитаны на благоустройство парков и скверов в российских дотационных регионах.

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