Индексы ММВБ и РТС снизились несмотря на рост нефтяных цен

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов в четверг на Московской бирже опустился на 1,7% - до 2174,64 пункта, РТС - на 1,32%, до 1125,8 пункта.

На 19.57 мск за один доллар на бирже давали 60.955 руб., за один евро - 63,7 руб.

"Поводом для сегодняшних распродаж скорее стал пробой вниз отметки 2200 пунктов по индексу ММВБ и желание участников зафиксировать прибыль перед новогодними праздниками, чем какие-то серьезные фундаментальные факторы. Особенно учитывая, что цены на нефть продолжают постепенный подъем. В результате котировки теперь постепенно движутся к цели данного снижения в районе 2150-2155 пунктов", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Снижение российских акций происходило несмотря на дорожающую нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,07% - до $55,04 за баррель.

"Российский рублевый индекс ММВБ показал хорошее предновогоднее ралли после выборов в США. Восходящий предновогодний тренд длиться уже шесть недель подряд. Покупать что-либо на текущих уровнях уже поздно. Лучше частично или полностью выходить из рисковых активов и перекладываться в защитные (облигации, золото, валюты). Можно и делать ставку на снижение российских индексов через структурные продукты с минимальным риском. Первая цель коррекции по индексу ММВБ находится вблизи отметки 2060 пунктов, то есть почти на 10% ниже", - добавляет эксперт ИК "IT invest" Василий Олейник.