S&P понизило рейтинги облигаций банка "Пересвет" до "D" с "СС"

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило рейтинги всех облигаций российского банка "Пересвет" до дефолтного уровня "D" с "CC".
"Мы также понизили рейтинг по национальной шкале до "D" с "ruCC", - отмечается в сообщении агентства.
Долгосрочные рейтинги банка в иностранной и национальной валютах агентство подтвердило на уровне "D".
Банк России назначил в "Пересвете" временную администрацию 21 октября в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 года и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат Религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".
Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 года, составляли 200,3 млрд рублей. Объем клиентских средств составил 99,9 млрд рублей, 77,4 млрд из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд рублей - средства физических лиц.