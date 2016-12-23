Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74Происшествия 23 декабря, 4:06
Опрос: в Бразилии более 50% женщин стараются отложить беременность из-за вируса ЗикаОбщество 23 декабря, 4:05
В Братске отмечен первый случай отравления метаноломПроисшествия 23 декабря, 4:00
СМИ: банки России в 2017 году выпустят 40 млн карт "Мир"Экономика и бизнес 23 декабря, 3:47
Двое из 13 задержанных по делу об отравлении в Иркутске помещены под домашний арестПроисшествия 23 декабря, 3:39
ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%Общество 23 декабря, 3:30
США не ведут расследование возможной причастности Гюлена к убийству КарловаМеждународная панорама 23 декабря, 3:24
Вопрос о переносе ЧМ-2021 по биатлону из России будет обсуждаться следующем конгрессе IBUСпорт 23 декабря, 2:43
Трамп пожаловался на высокую стоимость программы создания истребителей F-35Международная панорама 23 декабря, 2:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские банки выпустят около 40 млн национальных карт "Мир" в 2017 году. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета НП "Национальный платежный совет" Алму Обаеву и другие источники.
"Что касается выдачи, то 40 млн - это необходимый минимум, который банки должны предоставить клиентам в 2017 г., учитывая разработанные ЦБ поправки", - приводит слова Обаевой "Ведомости".
По данным газеты, подобные показатели также прогнозируют производители "пластика" для национальных карт. Так, "Алиот" планирует изготовить около 15 млн карт, а "Новакард", выпустивший 2 млн карт в 2016 году, ожидает 10-кратный рост производства.
Как отмечают "Ведомости", популярности "Мира" способствует закон: средства из бюджета должны приходить только на счета, к которым привязана карта. Недавно ЦБ уточнил: с 2018 г. операции по другим картам по таким счетам будут невозможны. В 2017 г. из бюджета на счета граждан поступит около 14 трлн руб.
Национальная система платежных карт была создана 23 июля 2014 года. Весной 2015 года в ходе всероссийского творческого конкурса были определены ее название и логотип - "Мир". Оператором платежной системы "Мир" выступает АО "НСПК". Первые национальные платежные карты "Мир" выпущены в декабре 2015 года участниками пилотного проекта.