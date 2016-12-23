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СМИ: банки России в 2017 году выпустят 40 млн карт "Мир"

Экономика и бизнес
23 декабря, 3:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В 2017 году из бюджета на счета граждан поступит около 14 трлн рублей, пишут "Ведомости"
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские банки выпустят около 40 млн национальных карт "Мир" в 2017 году. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета НП "Национальный платежный совет" Алму Обаеву и другие источники.

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"Что касается выдачи, то 40 млн - это необходимый минимум, который банки должны предоставить клиентам в 2017 г., учитывая разработанные ЦБ поправки", - приводит слова Обаевой "Ведомости".

По данным газеты, подобные показатели также прогнозируют производители "пластика" для национальных карт. Так, "Алиот" планирует изготовить около 15 млн карт, а "Новакард", выпустивший 2 млн карт в 2016 году, ожидает 10-кратный рост производства.

Как отмечают "Ведомости", популярности "Мира" способствует закон: средства из бюджета должны приходить только на счета, к которым привязана карта. Недавно ЦБ уточнил: с 2018 г. операции по другим картам по таким счетам будут невозможны. В 2017 г. из бюджета на счета граждан поступит около 14 трлн руб.

Национальная система платежных карт была создана 23 июля 2014 года. Весной 2015 года в ходе всероссийского творческого конкурса были определены ее название и логотип - "Мир". Оператором платежной системы "Мир" выступает АО "НСПК". Первые национальные платежные карты "Мир" выпущены в декабре 2015 года участниками пилотного проекта.

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