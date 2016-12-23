Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по иску минюста США

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Deutsche Bank и министерство юстиции США достигли мирового соглашения о выплате штрафа в $3,1 млрд по иску минюста о манипуляции на рынке ценных бумаг. Об этом сообщило агентство Reuters.

Кроме того, договоренность подразумевает возмещение убытков американским клиентам банка в размере $4,1 млрд.

Регуляторы США считают, что Deutsche Bank, как и ряд других крупных банков во время мирового финансового кризиса, занижал оценки рисков по ценным бумагам, которые были в итоге проданы американским ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, тесно связанным с правительством США.