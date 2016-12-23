СМИ: курс юаня в 2017 году может опуститься до 7,5 за доллар

ПЕКИН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) в 2017 году будет колебаться к американской валюте в диапазоне от 7 до 7,5 юаня за доллар. Как в пятницу пишет издание "Хуаньцю шибао", при этом часть экспертов прогнозируют более умеренный диапазон 7,1-7,15.

"В текущем году обесценивание юаня к доллару было существенным", - сказал профессор Шанхайского университета финансов и экономики Си Цзюньян.

"Снижение курса юаня к доллару в значительной степени зависит от объемов капитала, выводимых за пределы страны", - считает директор центра по исследованию международных финансов Шанхайской академии общественных наук Чжоу Юй. "В начале 2016 года наметился рост оттока капитал, что привело к более резкому снижению обменного курса", - пояснил он и отметил, что по мере сокращения валютных запасов правительство начнет снижать свое влияние на процесс формирования курса юаня к доллару, уступив рынку.

В свою очередь старший аналитик Merchants Securities Лю Дунлян отметил, что проводимая избранным президентом США Дональдом Трампом также будет способствовать удешевлению китайской валюты. "Если Дональд Трамп будет усиливать протекционистскую политику, то правительство Китая может пойти на небольшое удешевления курса юаня", - прогнозирует он.

С учетом этих факторов обменный курс юаня к доллару будет в 2017 году колебаться в диапазоне 7-7,5 жэньминьби за доллар, считает Чжоу Юй. Однако Лю Дунлян ожидает показателя в диапазоне 7,1 - 7,15 юаня за доллар.