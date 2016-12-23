БИШКЕК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Иран нацелен на сближение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), в том числе на свободную торговлю с объединением, заявил президент страны Хасан Роухани на встрече с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

"Мы хотим добиться свободной торговли с этим союзом", - сказал Роухани.

По его словам, иранская сторона рассчитывает, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕврАзЭС, который намечен на 26 декабря.