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БИШКЕК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Иран нацелен на сближение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), в том числе на свободную торговлю с объединением, заявил президент страны Хасан Роухани на встрече с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.
"Мы хотим добиться свободной торговли с этим союзом", - сказал Роухани.
По его словам, иранская сторона рассчитывает, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕврАзЭС, который намечен на 26 декабря.