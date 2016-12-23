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Иран нацелен на сближение с Евразийским экономическим союзом

Экономика и бизнес
23 декабря, 8:29 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
По словам президента Ирана, страна рассчитывает, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕврАзЭС, который намечен на 26 декабря
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БИШКЕК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Иран нацелен на сближение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), в том числе на свободную торговлю с объединением, заявил президент страны Хасан Роухани на встрече с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

"Мы хотим добиться свободной торговли с этим союзом", - сказал Роухани.

По его словам, иранская сторона рассчитывает, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕврАзЭС, который намечен на 26 декабря.

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Темы
Евразийский экономический союз
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Роухани, Хасан Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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Иран Киргизия
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