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Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины в 2016 г.

Экономика и бизнес
24 декабря, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Поставки Украинской сельхозпродукции были запрещены с начала года из-за ухудшения отношений между странами и расширения российского продэмбарго
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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины в 2016 г. При этом есть вероятность, что объем достигает 30 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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"Я думаю, что может быть количество (объем реэкспортом говядины из Украину через Белоруссию - прим. ТАСС) минимум 15 тыс. тонн", - сказал он.

Поставки Украинской сельхозпродукции были запрещены с 1 января 2016 года из-за ухудшения отношений между странами и расширения российского продэмбарго.

Россельхознадзор обнаружил, что белорусское предприятие "Георгий и сыновья" поставляло в Россию продукцию с украинского "Двенадцать мастеров". Российское ведомство уже ограничило поставки с этого предприятия. "У нас еще есть два предприятия, пока мы их не обнародуем. Потому что там ("Георгий и сыновья" - прим. ТАСС) очевидно, а на других мы запросили инспекцию", - пояснил руководитель Россельхознадзора.

Данкверт пояснил, что на 20 декабря Белоруссия поставила в Россию более 160 тыс. тонн говядины, против 130 тыс. тонн в прошлом году. При этом прироста производства этой продукции в Белоруссии Россельхознадзор не наблюдает. "Значит эта вся продукция из Украины", - сказал он.

Ранее Россельхознадзор неоднократно выражал претензии к Белоруссии из-за реэкспорта европейской продукции, которая попала под российское продэмбарго.

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