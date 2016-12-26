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СМИ: в Китае отзывают 193 тысячи автомобилей BMW

Экономика и бизнес
26 декабря, 2:30 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
В ходе эксплуатации машин были выявлены дефекты подушки безопасности
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ПЕКИН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Более 193 тысяч автомобилей автоконцерна BMW будут отозваны в Китае в связи с дефектом подушки безопасности. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Как отмечается, в ходе эксплуатации машин были выявлены риски нанесения травм водителю и пассажиру на переднем сиденье при срабатывании фронтальных подушек безопасности из-за разрушения газогенератора.

Программа дилеров по устранению дефекта коснется 168 тысяч автомобилей, импортированных в Китай в период с 9 декабря 2005 года по 23 декабря 2011 года, а также порядка 25 тысяч машин, произведенных в КНР с июля 2005 года по 31 декабря 2011 года. Все работы будут производиться за счет автоконцерна.

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