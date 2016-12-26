СМИ: в Китае отзывают 193 тысячи автомобилей BMW

Джордж Майкл скончался в возрасте 53 летКультура 26 декабря, 2:04
Кадыров присвоил детской больнице в Грозном имя Елизаветы ГлинкиОбщество 26 декабря, 2:03
СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести футболиста "Спартака" ПромесаСпорт 26 декабря, 1:55
Два подводных аппарата в ближайшие часы прибудут на место крушения Ту-154Происшествия 26 декабря, 1:30
"Кливленд" победил "Голден Стэйт" в матче НБАСпорт 26 декабря, 1:24
Республиканцы отвергли обвинения в попытке сравнить Трампа с Иисусом на РождествоМеждународная панорама 26 декабря, 1:09
Состояние актрисы Кэрри Фишер стабилизировалось после сердечного приступаКультура 26 декабря, 0:44
Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд стартует в КанадеСпорт 26 декабря, 0:40
"Автомобилист" и минское "Динамо" начинают борьбу за Кубок Шпенглера по хоккеюСпорт 26 декабря, 0:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Более 193 тысяч автомобилей автоконцерна BMW будут отозваны в Китае в связи с дефектом подушки безопасности. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".
Как отмечается, в ходе эксплуатации машин были выявлены риски нанесения травм водителю и пассажиру на переднем сиденье при срабатывании фронтальных подушек безопасности из-за разрушения газогенератора.
Программа дилеров по устранению дефекта коснется 168 тысяч автомобилей, импортированных в Китай в период с 9 декабря 2005 года по 23 декабря 2011 года, а также порядка 25 тысяч машин, произведенных в КНР с июля 2005 года по 31 декабря 2011 года. Все работы будут производиться за счет автоконцерна.