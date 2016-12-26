Инфляция в РФ по итогам 2016 года составит 5,6%

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в России по итогам 2016 года с прогнозируемых ранее 5,8% до 5,6%. Об этом говорится в оперативном мониторинге Минэкономразвития за январь - ноябрь 2016 года.
"По итогам 2016 года потребительская инфляция, по оценке Минэкономразвития России, составит 5,6%, что несколько ниже, чем в официальном прогнозе, в результате более сильного укрепления рубля и сохраняющегося низкого потребительского спроса", - говорится в документе.
По данным МЭР, инфляция в ноябре сохранилась практически на уровне октября и составила 0,4%. В годовом выражении инфляция продолжает стабильно снижаться с июля текущего года - с 7,5% в июне до 5,8% в ноябре. С начала года прирост потребительских цен сохраняется на минимальных уровнях.
"За период с января по 12 декабря 2016 г. инфляция составила 5,2%, годом ранее - 12,5%. Это является большим успехом в борьбе с инфляцией", - говорится в документе.