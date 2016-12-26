Иран и ЕврАзЭС могут заключить соглашение, которое приведет к созданию ЗСТ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Иран и ЕврАзЭС могут заключить временное соглашение, которое приведет к созданию зоны свободной торговли, заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета.
"Президент Ирана выразил заинтересованность в заключении временного соглашения с ЕврАзЭС, ведущего к образованию зоны свободной торговли", - сказал он. "Армения активно содействует переговорному процессу между Евразийской экономической комиссией и Ираном, имея цель быстро достигнуть подписание данного соглашения", - заявил президент республики.
Саргсян рассказал о своей последней встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани, на которой они обсудили планы по созданию транспортного транзитного коридора Персидский залив - Черное море.
"Армения - единственный член ЕврАзЭС, имеющий сухопутную границу с Ираном, - делает упор на развитие транспорта и логистических инфраструктур, в том числе и благодаря осуществляемому ныне строительству коридора, что создаст платформу для удобного и безопасного выхода в Персидский залив и далее в Индийский океан для наших партнеров в ЕврАзЭС", - пояснил он.