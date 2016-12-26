Lexus отзывает в РФ почти 19 тыс. кроссоверов

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский дилер Lexus - ООО "Тойота Мотор" - отзывает в России 18,757 тыс. кроссоверов модели NX из-за риска неправильной работы стояночного тормоза. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 11 сентября 2014 г., сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Как отмечается в сообщении, в связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы, существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован.
"В ситуации, когда трансмиссия будет находится в режиме "паркинг", существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь, может повысить риск возникновения аварии", - предупреждает Росстандарт.
В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления тормозной системы.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.