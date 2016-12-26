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"Роснефть" покупает у АФК "Система" нефтесервисную компанию "Таргин"

Экономика и бизнес
26 декабря, 17:52 UTC+3
Основными направлениями деятельности компании "Таргин" являются бурение, капитальный и текущий ремонт скважин, проектирование, производство и модернизация нефтепромыслового оборудования
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" договорилась с АФК "Система" о покупке 100% акций нефтесервисной компании "Таргин", что позволит "Роснефти" увеличить долю собственного нефтесервиса по бурению скважин до 60%, ремонту - до 40%. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

В "Системе" подтвердили достижение договоренностей с "Роснефтью". Сумма сделки составит до 4,1 млрд рублей. АФК уточняет, что сумма сделки может быть скорректирована по результатам проведения due diligence (оценка - прим. ред.) актива.

 "Сделка одобрена в соответствии с корпоративными процедурами НК "Роснефть" и АФК "Система". Для завершения сделки необходимо получение одобрения антимонопольных органов РФ", - отмечается в сообщении "Роснефти".

В пресс-релизе "Роснефти" сообщается, что в результате сделки парк буровых установок увеличится на 19%, а количество собственных бригад по ремонту скважин увеличится на 30%. "В целом,  доля внутреннего сервиса в "Роснефти" по бурению скважин вырастет до 60%, ремонту - до 40%. Кроме того, приобретение компании "Таргин" дополнительно повысит экономическую эффективность добычных проектов "Башнефти", что, в результате, усилит синергетический потенциал совершенной инвестиции", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФАС получила ходатайство "Роснефти" о покупке нефтесервисной компании "Таргин" у АФК "Системы".

АФК "Система" в 2013 г. приобрела у "Башнефти" ряд нефтесервисных активов, которые впоследствии были объединены в группу "Таргин". Ранее после покупки контрольного пакета акций "Башнефти" глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что "есть подрядчики, которые были выведены из состава "Башнефти" при оценке этих активов в 8 млрд руб., выведены почему-то были за 4 млрд руб.". Представитель АФК "Система" в свою очередь ответил на это, что АФК "Система" приобретала сервисные активы у "Башнефти" по рыночной цене, определенной независимым оценщиком.
12 октября "Роснефть" закрыла сделку по приобретению 50,08% акций "Башнефти" за 329,69 млрд руб.

Основными направлениями деятельности компании "Таргин" являются бурение, капитальный и текущий ремонт скважин, проектирование, производство и модернизация нефтепромыслового оборудования, а также транспортно-логистические услуги.
Компания работает в основных нефтегазоносных регионах РФ, таких как: Ненецкий автономный округ (НАО), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Республика Башкортостан, Самарская, Оренбургская, Томская, Иркутская и Тюменская области. 

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